Dette skjer i dag – mandag

Dette er de viktigste nyhetene i Finansavisen mandag:

Sjeføkonomenes boligprisprognoser spriker enormt. Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets spår prisene ned 4 prosent i år, og Jan Ludvig Andreassen i Eika mener de skal stige 11,5 prosent. Er boligprisprognoser null verdt?

Harald Magnus Andreassen poengterer at skråsikre spådommer må tas med en sleiv salt. Jan Ludvig Andreassen sammenligner det å spå boligpriser med å tippe på hest, der det er ulike odds for at scenarioene inntreffer – og hvor det er høy odds på hans prognose.

Søppelkonge Svein Sørensen håver inn på eiendom, shipping og på børs. Siden 2021 har han innkassert mer enn 180 millioner kroner.

I selskapet hans, Løren Holding, er den verdijusterte egenkapitalen på rundt 700 millioner. Halvparten er i eiendom. På børs har han blant annet 20 millioner i Ultimovacs og 12 millioner i Edda Wind.

PE-giganter har startet et raid av nordiske teknologiselskaper innenfor byggebransjen. Det har satt fart på norske SmartCraft, som på én måned har steget 20 prosent på Oslo Børs.

SmartCraft-sjef Gustav Line tror bud på to av de største konkurrentene i Norden har bidratt til økt interesse. Øystein Lodgaard, analytiker i ABG, peker på at budene kan implisere en oppside på 40 prosent for SmartCraft-aksjen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Tesla, som ikke godtar at de ansatte i Sverige blir fagorganisert. Det har vært streiket i to måneder, og Fellesforbundet og leder Jørn Eggum støtter de streikende i Sverige med streikemateriell. Klistremerker og slikt.

Tuva Moflag, stortingsrepresentant fra Ap, oppfordrer folk til ikke å kjøpe Tesla. Hun vil at alle bilene i stortingsgarasjen må ha klistremerker som støtter streiken. Elon Musk bryr seg neppe, men Tesla har mye å forsvare i Norge, skriver Hegnar.

Finansavisen:

Makro:

Kina: LPR-renter, kl. 02.15

ØMU: Budsjettunderskudd 3. kv., kl. 11.00

USA: CB ledende indikator desember, kl. 16.00

Annet:

Kahoot: Siste noteringsdag på Oslo Børs

Protector Forsikring: Oppdatering om premievekst

Carasent: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00