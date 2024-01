Børsene faller i Hongkong og Shanghai

Mandag morgen svekkes Shanghai Composite i Kina 1,18 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 2,05 prosent.

I Hongkong er det eiendomsaksjene som leder an nedturen, etter at den kinesiske sentralbanken besluttet å holde sine LPR-renter (loan prime rate) uendret. Rentebeslutningen var som økonomen på forhånd hadde ventet.

I Japan startet Bank of Japan mandag et to dager langt pengepolitisk møte. I tillegg venter investorene på japanske inflasjonstall som legges frem senere denne uken.

Nikkei er mandag morgen opp 1,31 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 1,05 prosent.

Ellers i Asia stiger Kospi i Sør-Korea marginale 0,03 prosent, Nifty i India er ned 0,23 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,75 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,12 prosent.