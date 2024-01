Tidligere rekord for S&P 500-indeksen på 4.796,56 poeng ble satt i januar 2022, ifølge Marketwatch.

Fredag kom månedens oppdaterte tall for amerikansk forbrukertillit. De foreløpige tallene for januar viser at amerikanske forbrukere nå er mer optimistiske over egen økonomi.

Indeksen endte på 78,8 poeng, betydelig over det forventede nivået på 70,0 poeng, ifølge Trading Economics.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte fredag på 1.278,01, opp 0,13 prosent. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,7 milliarder kroner.

Mowi steg 3,7 prosent til 195,50 kroner. Torsdag meldte sjømatgiganten om et bedre driftsresultat enn ventet , og fredag fulgte Barclays opp med å oppgradere anbefalingen og skru opp kursmålet med 28 kroner, til 250. Samme meglerhus har også oppgradert Lerøy Seafood og SalMar, som steg henholdsvis 0,8 prosent til 43,86 kroner og 2,2 prosent til 606,80 kroner.

Måsøval steg 7,8 prosent til 30,50 kroner på relativt høy omsetning. Helge Gåsøs investeringsselskap Frøy Kapital har kjøpt 4,76 millioner aksjer i oppdrettsselskapet.

Dette skjer i dag:

Makro:

Kina: LPR-renter, kl. 02.15

ØMU: Budsjettunderskudd 3. kv., kl. 11.00

USA: CB ledende indikator desember, kl. 16.00

Annet:

Kahoot: Siste noteringsdag på Oslo Børs

Protector Forsikring: Oppdatering om premievekst

Carasent: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00