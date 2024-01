Finansmarkedet støtter resultatet

I en analyse fra SEB skriver analytiker Thomas Svendsen at Storebrand ikke vil nå sitt mål for 2023 om et konsernoverskudd på 4 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av skuffelser innen skadeforsikring og underskudd i nylig oppkjøpte Kron.

Likevel har Storebrand under sin kapitalmarkedsdag introdusert et overskuddsmål på 5 milliarder kroner for 2025, inkludert fortsatt sterk vekst i enhetslenkede investeringer. Generelt bør fjerde kvartal 2023 støttes av gunstige finansmarkeder, mener han. Svendsen gjentar en kjøpsanbefaling med et kursmål på 115 kroner.

Analysefakta Aksje: Storebrand

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 115 (115)

For fjerde kvartal 2023 estimerer Svendsen at kontantekvivalent gruppeoverskudd når 1,2 milliarder kroner, en økning på 22 prosent på kvartalsbasis takket være booking av ytelsesgebyrer for kapitalforvaltning. I sparevirksomheten forventes fjerde kvartals underliggende enhetslenkede og kapitalforvaltningsoperasjoner å bli støttet av solid vekst i forvaltet kapital, drevet av gunstige aksje- og obligasjonsmarkeder.

I boliglånsbankvirksomheten ble estimert netto renteinntekt i fjerde kvartal 2023 støttet av innføring av låneprisøkninger, mens økt konkurranse om detaljhandels sparekontoer var en negativ faktor. Innen skadeforsikring har ledelsen varslet svakhet i fjerde kvartal på grunn av dårlig vær, økt frekvens av bilskader og høye uførhetskrav, noe som har senket forventningene til inntjeningen, skriver Svendsen.

Når det gjelder kostnader, estimerer Svendsen at gruppekostnadene for fjerde kvartal vil være på 1.441 millioner kroner, noe som øker totalen til 5,7 milliarder kroner for 2023, påvirket av integrasjonskostnader for Danica og betydelig underliggende inflasjonspress.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.