Argeo har nå en ordrereserve verdt rundt 550 millioner kroner i 2024, melder selskapet i en oppdatering mandag. Aksjen er opp 5,4 prosent.

I slutten av november la Ferd og Tjaldur, gjennom sitt selskap Minerva, inn et bud på 3,50 kroner pr. aksje i Mintra. Nå har Minerva imidlertid gjennomført et blokkjøp med en kurs på 4,00 kroner pr. aksje som sikrer en eierandel på over 90 prosent. De vil nå ta selskapet av børs. Aksjen gikk rett opp 14,3 prosent til 4 kroner.

Nekkars datterselskap Syncrolift har nå fått arbeid på verft i Chile. Kontrakten har en verdi på 5 millioner dollar, tilsvarende 52,5 millioner kroner. Avtalen omfatter også en opsjon på en fase to utstyrsleveranse for skipsheis- og overføringssystemer, som har en verdi på rundt 24 millioner dollar. Nekkar-aksjen stiger 5,8 prosent.

Wallenius Wilhelmsen signerer ny treårskontrakt i Sør-Korea verdt om lag 3 milliarder kroner. Aksjen klatrer 1,5 prosent.

BW Offshore sa nei til det pliktige budet på 27 kroner pr. aksje fra BW Group i BW Energy 10. januar. Nå selger de alt for 32 kroner pr. aksje til BW Group, 17 prosent over sluttkurs fredag. BW Energy stiger 5,5 prosent, mens BW Offshore er opp 6,9 prosent.

Protector Forsikring hadde brutto skrevne premier (GWP) på over 2 milliarder i fjerde kvartal, opp 62 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Forsikringsinntektene beløp seg til 2,7 milliarder kroner.

Dette var 7 prosent over Pareto Securities' estimater. DNB Markets mener veksten til Protector Forsikring var sterk, og ser positive estimatrevideringer for resultat pr. aksje på 3-5 prosent for 2024-2025, ifølge Bloomberg.

Aksjen stiger 8,9 prosent.

Pareto Securities starter dekning av Link Mobility Group med kjøpsanbefaling og kursmål på 25 kroner pr. aksje, skriver TDN. Aksjen styrkes 3,3 prosent til 18,28 kroner.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for nordsjøoljen, Brent, handles mandag opp 0,4 prosent til 78,67 dollar fatet, mens den amerikanske lettoljen, WTI, faller 0,1 prosent til 73,38 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets frykter at full krangel og produksjonskrig i OPEC vil sende oljeprisen ned til 50 dollar fatet. Oljelagrene fyller seg raskt, og det liker ikke OPEC-landene.

– Dette er ikke det OPEC og samarbeidslandene ønsket seg da de satt og kranglet i slutten av november. Dersom vi ikke ser en bedring nå, vil det fort bli behov for at OPEC tar ytterligere grep. Vi tror dog appetitten for et slikt produksjonskutt er relativt lunken innad i grupperingen, sier Lyngvær.



Vår Energi har boret tørt på letebrønnene ved Hubert- og Magellan-prospektene. Det ble ikke observert noe utvinnbart reservoar. Aksjen faller 1,7 prosent.

Børsens største selskap, Equinor, faller 1,5 prosent, mens Aker BP er ned 0,8 prosent.