Teften for gode investeringer har gjort Warren Buffett til en av verdens rikeste, verdens tiende rikeste ifølge Bloombergs milliardærindeks som estimerer formuen hans til 123 milliarder dollar.

CNBC har tatt et tilbakeblikk i brevet Buffett skrev til medeierne i investeringsselskapet Berkshire Hathaway i 2013 hvor han viet mye spalteplass til to mindre investeringer – en bondegård i hjemstaten Nebraska og en næringseiendom på Manhattan – rett over gaten fra New York University (NYU).

Analysen den samme – uansett

Poenget var å illustrere at investeringsanalysen var den samme, uavhengig av størrelsen på investeringen.

Gården kjøpte Buffett for 280.000 dollar i 1980, etter at prisene på amerikanske gårder hadde gått i bakken. Med hjelp fra sønnen som hadde kunnskap om gårdsdrift anslo investoren årlig normalavkastning fra gården til rundt 10 prosent grunnet høyere produktivitet og høyere priser på avlinger.

«Jeg trengte ingen uvanlig kunnskap eller intelligens for å konkludere med at investeringen ikke hadde noen nedside og potensielt betydelig oppside. (...) Nå, 28 år senere, har gården tredoblet sine inntekter og er verdt fem ganger eller mer enn det jeg betalte», skrev Buffett ifølge kanalen i 2013-brevet.

– Universitetet skulle ingensteds

Næringseiendommen på Manhattan ble kjøpt for (angivelig) én million dollar i 1993. Tipset fikk Buffett fra utleiesjef Larry Silverstein i Salomon Brothers mens investorlegenden var toppsjef der i en kortere periode. CNBC bemerker at analysen igjen var enkel, med 10 prosent i beregnet årlig avkastning også her.

«Den største leietakeren – som leide rundt 20 prosent av arealet – betalte omtrent 5 dollar pr. kvadratfot (ca. 54 dollar pr. kvadratmeter, red. anm.) i leie, mens andre leietakere betalte i gjennomsnitt 70 dollar. Utløpet av denne gunstige leieavtalen om ni år ville helt sikkert løfte inntektene betydelig. Eiendommen hadde også en ypperlig beliggenhet, da NYU ikke skulle noen steder», skrev Buffett i 2013.

Budskapet er ifølge kanalen at fremtidig inntjening er det viktigste for enhver investering.

«Hvis du ikke er komfortabel med et grovt estimat av den fremtidige inntjeningen, glem det og gå videre», poengterte Berkshire Hathaway-sjefen.