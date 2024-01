Festen fortsetter på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 15.397,82 poeng mens Dow Jones stiger 0,2 prosent til 37.935,24 poeng. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 4.855,08 poeng.

Fredag endte S&P 500 på 4.837,03 poeng, hvilket var en ny toppnotering. Tidligere rekord for S&P 500-indeksen på 4.796,56 poeng ble satt i januar 2022, ifølge Marketwatch.

Etter børsens stengetid mandag legger United Airlines frem sine kvartalstall. Tirsdag skal blant annet Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Lockheed Martin og Netflix legge frem sine tall.



Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,10 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,7 prosent til 13,52.

«Rentemarkedet var trolig litt for optimistisk når det var priset inn hele 6-7 rentekutt fra Fed i år. Aktivitetstallene har kommet inn på den sterke siden, som detaljhandelstallene for desember, i tillegg har en rekke Fed-medlemmer forsøkt å dempe optimismen i rentemarkedet», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Ifølge analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities styrer både USA og Kina mot et budsjettunderskudd på over syv prosent i 2024, og han ser ingen utsikter til forbedringer. Offentlig gjeld vil øke dramatisk fremover, og Slyngstadli understreker at det vil bli et problem, både i USA og i Europa.