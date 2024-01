Berenbergs slankefavoritter for 2024

Markedet for slankemedisiner forventes å være i fokus i år etter Novo Nordisk og Eli Lilly føyk opp i aksjehimmelen, skriver CNBC.

Berenberg tror ny klinisk data og utløpet av Novos patent for den aktive ingrediensen i førstegenerasjons GLP-1-medisiner vil åpne dørene flere produsenter av generiske legemidler i Europa.

GLP-1-medisiner stimulerer produksjonen av hormoner som forårsaker vekttap ved å redusere appetitten. Patentbeskyttelsen for Wegovy, som inneholder andregenerasjons GLP-1, er derimot ventet å utløpe først mot dette tiårets slutt. Men for Novos Victoza utløp derimot patentet i fjor.

Oppside på 44 prosent

Berenbergs toppvalg er det sveitsiske legemiddelselskapet Sandoz. Analytikerne forventer at salget vil øke i år og ser rom for at Sandoz kan øke marginene til over 18-19 prosent.

«Victoza kan gi et løft til generiske inntektsvekst på kort sikt, samtidig som det bekrefter Sandoz' GLP-1-egenskaper på lang sikt,» skriver analytikerne.

Berenberg ser en potensiell oppside på 21,7 prosent i selskapet.

Et annet selskap tyskerne har stor tro på er Gerresheimer. Berengberg-analytikerne forventer at selskapets GLP-1-inntekter vil doble seg i 2024 til over 50 millioner euro.



Berenberg har satt et kursmål på 127 euro pr. aksje, som tilsvarer en oppside på 44 prosent.

Under radaren

Et par mindre selskaper som også blir trukket frem er Skan Group og Sartorius. Meglerhuset forventer at de også vil kunne dra nytte av produksjonen av generiske GLP-1-medikamenter, og har satt et kursmål på Sartorius på 310 euro, som tilsvarer en oppside på nesten 27 prosent, skriver CNBC.

Det siste selskapet som investeringsbanken tror vil kunne utnytte slankebølgen er Skan Group. Berenberg-analytikerne mener at selskapet går under radaren, men selskapet vil likevel nyte godt av fordelene av GLP-1-trenden. Dette gjør at meglerhuset forventer et kursløft på nesten 42 prosent for det sveitsiske selskapet de neste 12 månedene.