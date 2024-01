Oslo Børs snudde i grønt – tidligere Blystad-favoritt og utbyttemaskin klatret

Sentimentet var labert på Oslo Børs mandag. Hovedindeksen endte likevel i 1.278,24, opp 0,02 prosent etter sluttspurt.

Oljeprisen

Sluttspurten kom takket være et oppsving i oljeprisen fra klokken 15 og utover.

Februar-kontrakten for nordsjøoljen, Brent, kostet da børsen stengte 79,58 dollar fatet, opp 1,6 prosent, mens den amerikanske lettoljen, WTI, steg 1,3 prosent til 74,38 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets frykter at full krangel og produksjonskrig i OPEC vil sende oljeprisen ned til 50 dollar fatet. Oljelagrene fyller seg raskt, og det liker ikke OPEC-landene.

– Dette er ikke det OPEC og samarbeidslandene ønsket seg da de satt og kranglet i slutten av november. Dersom vi ikke ser en bedring nå, vil det fort bli behov for at OPEC tar ytterligere grep. Vi tror dog appetitten for et slikt produksjonskutt er relativt lunken innad i grupperingen, sier Lyngvær.



Vår Energi har boret tørt på letebrønnene ved Hubert- og Magellan-prospektene. Det ble ikke observert noe utvinnbart reservoar. Aksjen falt 1,6 prosent.

Børsens største selskap, Equinor, falt 1,4 prosent, mens Aker BP endte ned 0,3 prosent.

I rødt

SAS-aksjen stupte 15,2 prosent til 2 øre. På samme tid i fjor kostet en aksje 46 øre. Aksjen har følgelig falt 95 prosent siden den gang. Det er ingen nyheter som bidrar til fallet i dag.

Kravet fra Aeternum og ACapital Cara HoldCo til Carasent om et ekstraordinært utbytte på 300 millioner kroner ble i dag stemt ned under en ekstraordinær generalforsamling. 31,35 prosent av aksjene til stede stemte for. 68,65 prosent aksjer stemte mot. Aksjen falt 8,1 prosent.

I grønt

Ratene for containerskip har gått til himmels på uroen i Rødehavet. Men det stopper ikke aksjesalgene til Arne Blystad. Nå er 85 prosent av aksjene solgt i utbyttemaskinen MPC Container Ships.

Aksjen endte opp 3,4 prosent mandag.

Pryme startet oljeproduksjon ved sitt første produksjonsanlegg.