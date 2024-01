Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag:

Kjell Inge Røkke og Aker Capital handlet vilt i Solstad Offshore – med innsideinformasjon.

Da Røkke hamstret Solstad-aksjer for 400 millioner kroner før jul, 50 prosent over børskurs, visste han at Solstad hadde fått en gave verdt 1,6 milliarder kroner. Det visste ikke aksjemarkedet før én måned senere.

Vidar Lyngvær, analytiker i Danske Bank, frykter oljepriskollaps. Han tror at full krangel og produksjonskrig i Opec kan sende oljeprisen ned til 50 dollar fatet.

Siden september har oljeprisen falt fra 96 til 78 dollar fatet. Ifølge Lyngvær er etterspørselen det absolutt største usikkerhetsmomentet i år.

Biotek-selskapet Nykode Therapeutics har landet en ny gigantinvestor.

Da selskapet hentet en halv milliard kroner i en emisjon i oktober, tok Capital Group, en av verdens største kapitalforvaltere, et stort jafs. Konsernsjef i Nykode, Michael Engsig, sier de ikke kunne ønsket seg en bedre validering av selskapets teknologi og strategi.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om statsministerens kontor og Jonas Gahr Støre. Med den lange listen av statsråder som har måttet gå av, har SMK sviktet grovt.

Det ser ut til at de ansvarlige ved SMK har spurt om alt er i orden, og så har Sandra Borch glist og bekreftet. Dett var dett, liksom. Jonas Gahr Støre er åpenbart ikke en god leder. Han tror for godt om folk, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Gigante Salmon: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00

Makro:

Norge: Boligprodusentene salg og igangsetting nye boliger desember, 4. kv. & 2023, kl. 10.00

Australia: Bedriftstillit desember, kl. 01.30

Japan: BoJ rentebeslutning, kl. 04.00

Danmark: Forbrukertillit januar, kl. 08.00

Canada: Nyboligpriser desember, kl. 14.30

ØMU: Forbrukertillit januar flash, kl. 16.00

Australia: PMI januar flash, kl. 23.00

Annet:

Himalaya Shipping: Ekstraordinær generalforsamling

Interoil Exploration and Prod.: Ekskl. 10:1-aksjespleis

Sjømatbedriftene: Sjømatdagene, Stjørdal

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Utenlandske:

General Electric, Procter & Gamble, Verizon

Ekskl. utbytte:

2020 Bulkers, Vistin Pharma