Kraftig oppgang på Hongkong-børsen

Etter to dager med nedgang snur Hongkong-børsen opp tirsdag. Det skjer etter at Bloomberg meldte at kinesiske myndigheter nå vurderer en tiltakspakke verdt 2 billioner yuan, tilsvarende 278,5 milliarder dollar, for å stabilisere aksjemarkedene.

Hang Seng styrkes nå 2,89 prosent, men er fortsatt ned 5,79 prosent siden nyttår. I Kina stiger Shanghai Composite 0,26 prosent.

I Japan har sentralbanken, som ventet, besluttet å holde renten uendret på minus 0,10 prosent, og opprettholder også sitt langsiktige rentemål. Nikkei er opp 0,18 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,08 prosent.

Bank of Japan skriver ifølge TDN Direkt i sin melding at den japanske økonomien trolig vil fortsette å hente seg inn moderat, støttet av faktorer som oppdemmet etterspørsel, selv om den forventes å være under press fra en nedgang i innhentingstakten i utenlandske økonomier.

Ellers i Asia stiger Kospi 0,46 prosent, Nifty i India er ned 0,18 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,51 prosent. Straits Times i Singapore klatrer 0,05 prosent.