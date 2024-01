Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Analytikeren trekker frem at både de lange og de korte rentene i USA falt i går.

«Dette hjalp de små selskapene på Wall Street, samt i Europa. Vekstimpulsene i verdensøkonomien er svake, og derfor tror mange at Federal Reserve og den europeiske sentralbanken kan bli tvunget til å kutte rentene raskere enn tidligere signalisert», skriver han.

«Ettersom inflasjonspresset i økonomien har kommet ned på et «trygt nivå», vil sentralbankenes neste oppgave være å unngå en alvorlig økonomisk nedgang», påpeker Berntsen.

Asia

Etter to dager med nedgang snur Hongkong-børsen opp tirsdag. Det skjer etter at Bloomberg meldte at kinesiske myndigheter nå vurderer en tiltakspakke verdt 2 billioner yuan, tilsvarende 278,5 milliarder dollar, for å stabilisere aksjemarkedene.

Hang Seng styrkes nå 2,89 prosent, men er fortsatt ned 5,79 prosent siden nyttår. I Kina stiger Shanghai Composite 0,26 prosent.

I Japan har sentralbanken, som ventet, besluttet å holde renten uendret på 0,10 prosent, og opprettholder også sitt langsiktige rentemål. Nikkei er opp 0,18 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,08 prosent.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,05 prosent til 80,11 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,08 prosent prosent til 74,82 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,58 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Wall Street steg videre mandag, og S&P oppnådde ny toppnotering. Tidligere rekord for S&P 500-indeksen på 4.796,56 poeng ble satt i januar 2022, ifølge Marketwatch.

Archer-Daniel-Midland, et av verdens største matvareselskaper, falt hele 24 prosent mandag ettersom regnskapspolitikken deres skal bli undersøkt. Selskapets finansdirektør, Vikram Luthar, har fått permisjon mens selskapet undersøker regnskapspraksisen spesielt knyttet til ernærings-segmentet.

ADM har kuttet sin resultatprognose for 2023 og varslet at resultatene for 4. kvartal vil bli forsinket på grunn av etterforskningen. ADM har nå falt med 40 prosent siden august 2023.

Oslo Børs

Sentimentet var labert på Oslo Børs mandag. Hovedindeksen endte likevel i 1.278,24, opp 0,02 prosent etter sluttspurt.

Kravet fra Aeternum og ACapital Cara HoldCo til Carasent om et ekstraordinært utbytte på 300 millioner kroner ble mandag stemt ned under en ekstraordinær generalforsamling. 31,35 prosent av aksjene til stede stemte for. 68,65 prosent aksjer stemte mot. Aksjen falt 8,1 prosent.