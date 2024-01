Oppdatert 18.56

Stemningen har surnet på Wall Street etter en blandet åpning.

Etter snart tre og en halv times handel står Dow Jones i 37.847,93 etter en nedgang på 0,4 prosent. Nasdaq-indeksen stiger 0,1 prosent til 15.381,18, mens S&P 500 er opp 0,1 prosent til 4.853,22.

Tallrush – 3M stuper

Tirsdag har store selskaper som Halliburton, Johnson & Johnson, General Electric, Procter Gamble og 3M presentert sine kvartalstall.

Sistnevnte straffes hardt med et kursfall på rundt 12 prosent, selv om selve kvartalstallene innfridde. Det som skremmer investorene er 3M-ledelsens guiding for 2024. 3M forventer et justert resultat pr. aksje på 9,35-9,75 dollar for 2024, hvilket er lavere enn FactSet-konsensus på 9,90 dollar.

Johnson & Johnson og General Electric er ned rundt prosenten, mens Halliburton og Procter & Gamble er opp henholdsvis 2 og 4 prosent.

United Airlines-rally

United Airlines letter over 7 prosent etter å ha lagt frem sterke kvartalstall, men guidet samtidig røde tall i inneværende kvartal etter at Boeing 737 Max 9-flyene måtte settes på bakken som følge av Alaska Airlines-hendelsen tidligere denne måneden.

Etter stengetid fortsetter resultatsesongen med blant andre Netflix, som er marginalt opp så langt.

Blant Dow-komponentene kommer Goldman Sachs nærmest nevnte 3M på taperlisten, og faller nærmere 2 prosent. Verizon bidrar positivt med en oppgang på over 5 prosent etter sine kvartalstall.

Dagens bevegelser kommer etter at S&P 500 fredag nådde såkalt bullmarked-territorium, og toppet både intradag all-time high og sluttrekord fra januar 2022. Investorene vurderer ifølge CNBC hvor lenge oppturen kan vedvare, spesielt ettersom årets rally har dreid seg om teknologiselskaper hvorav eksempelvis Nvidia er opp 20 prosent hittil i 2024.

– Motvirker optimismen

Samtidig fortsetter det brede markedet å skuffe. Small-cap indeksen Russell 2000 er ned over én prosent i år.

– Investorer tar definitivt en pust i bakken, og sikrer litt gevinst. Dette motvirker optimismen i markedene, sier direktør Greg Bassuk i AXS Investments til CNBC.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten står i 4,15 prosent og er dermed opp fire punkter så langt i dagens handel. «Fryktindeksen» VIX er ned 2,2 prosent til 12,89.

«Rentemarkedet er fortsatt svært volatilt og det reflekterer usikkerheten rundt renteutsiktene de kommende årene. Den siste uken har renteforventingene løftet seg en del etter at aktivitetstallene fortsatt kommer inn på den sterke siden, og Fed- og ESB-medlemmer forsøker å dempe optimismen rundt kutt», skrev Handelsbanken i en oppdatering tirsdag.