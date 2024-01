Heftig Hydro-rally løftet børsen

Halvledertrøbbel og etterspørselssvikt har bidratt til å sende Nordic Semiconductor ned fra toppen på over 300 kroner i 2021 til dagens nivåer rundt 118 kroner. Men tirsdag var aksjen på vinnersporet og steg 1,4 prosent etter at storkunden Logitech la frem kvartalsrapporten for fjerde kvartal som viste vekst etter fire måneder med nedgang.

– Jeg tror ikke vi helt skjønner hvor mye inntektene kan komme tilbake, sa investeringsdirektør Gaute Eie i Eika på Børsmorgen, etter at aksjen har blitt en av hans favoritter

Samtidig tror Pareto-analytiker Olav Rødevand tiden for negative overraskelser i forbrukerelektronikk nå ser ut til å være over.

– Gitt den historiske korrelasjonen mellom Logitech og Nordic Semiconductor, bør den forbedrede trenden være positiv for Nordic gjennom 2024, sier han til Finansavisen.

Kina-løft i Norsk Hydro

Dof Group falt nesten 3 prosent til 56,33 kroner på dagens tredje høyeste volum. Kommunikasjonssjef Allon Groth bekreftet overfor Finansavisen tirsdag at Eksportfinans har solgt unna 5,16 millioner aksjer – rundt en tredjedel av beholdningen – for kurs 55 kroner.

Det statlige låneforetaket ble sittende som største eier i rederiet etter å ha konvertert gjeld til egenkapital som en del av refinansieringen.

På vinnerlisten merker vi oss også Norsk Hydro, som steg over 7 prosent til 63,04 kroner. Metallpriser fikk tirsdag støtte av at kinesiske myndigheter vurderer en tiltakspakke på 2.000 milliarder yuan, tilsvarende nesten 280 milliarder dollar, for å stabilisere aksjemarkedene.

Ellers steg Elmera 4,6 prosent til 31,06 kroner etter at Pareto Securities har løftet kursmålet til 35 kroner og beholdt kjøpsanbefalingen.

En russisk påminnelse

Mars-kontrakten for Brent-oljen var ved stengetid tirsdag ned 0,2 prosent (15 cent) til 79,91 dollar pr. fat, noe som er opp fra 79,58 dollar da Oslo Børs stengte mandag. WTI-oljen var marginalt ned.

Brent-oljen klatret over 80 dollar mandag etter at en ukrainsk drone angrep en stor gassterminal utenfor St. Petersburg, tilhører Novatek. Angrepet førte til produksjonsstans.

«Angrepet er en påminnelse om at en større, mer innflytelsesrik krig fortsatt pågår», skrev analytiker John Evans i PVM Oil Associates i et notat tirsdag.

Equinor endte opp rundt prosenten, mens Aker BP steg 0,4 prosent og Vår Energi 1,5 prosent.