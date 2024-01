Dette skjer i dag – onsdag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen onsdag:

Aker mener milliardgaven til Solstad Offshore var kjent i markedet, og at Aker ikke kjøpte Solstad-aksjer med innsideinformasjon. En analytiker sier derimot at Solstad avviste dette blankt som et rykte uten substans.

Det eneste som var blitt børsmeldt, var at Solstad kunne kjøpe ut et krav på 1,8 milliarder med en rabatt. En analytiker sier det var viktig å vite prisen, og at en rabatt på 80 prosent ville satt fyr i aksjen – det er ren matematikk.

Før jul dukket Vegard Kristiansen opp på topplisten over de under 35 med høyest inntekt. Nå vil han bygge en spektakulær villa på 800 kvadratmeter på Nesøya – til naboenes protester.

I 2021 hadde Kristiansen en formue på nesten 277 millioner kroner, og i fjor hadde han en inntekt på 49 millioner. Han vil ikke bidra med opplysninger om hvor pengene kommer fra.

Norges beste hedgefond i fjor ble Pareto Total, med en avkastning på over 31 prosent. Det dårligste fondet var Karl Oscar Strøms Paleo Fund, med et tap på 16 prosent.

Den mest kjente hedgefondforvalteren i Norge, Jan Petter Sissener, leverte en avkastning på 5,3 prosent i fjor med Sissener Canopus.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om den nye bokloven. Planøkonomi og prisregulering pleier å gå i oppløsning i et fritt samfunn. Og det morsomme er at det nå skjer med den nye bokloven.

Markedet for bøker på engelsk, som ikke omfattes av bokloven, har eksplodert. Utviklingen burde ikke overraske. Den delen av markedet som ikke er regulert, vokser, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Gjensidige Forsikring: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00

Makro:

Japan: Handelsbalanse desember, kl. 00.50