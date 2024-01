Buffett seiler forbi gigant – kaprer førsteplassen i Kina

Volkswagen har dominert Kinas bilmarked i 15 år. Men nå er det en ny sheriff i byen: Warren Buffett-støttede BYD.

Elbilgiganten toppet nasjonale salgsstatistikker for 12. måned på rad i desember, ifølge kinesiske Passenger Car Association. Ved hjelp av sjenerøse subsidier fra staten solgte BYD nesten 30 prosent flere nye biler sammenlignet med året før. Det gir dem en markedsandel på hele 12 prosent og knep førsteplassen på årsbasis fra VW.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway investerte for første gang i BYD tilbake i 2008. Han hadde da en følelse av at dette kunne bli noe stort, og det fikk han rett i. I fjerde kvartal slo BYD for første gang Tesla som verdens største produsent og selger av elektriske biler. På årsbasis er imidlertid Tesla fortsatt foran BYD.

Buffett har riktignok gradvis solgt seg ned i selskapet ettersom årene har gått, men investeringen har gitt ham rundt 2,5 milliarder dollar i avkastning til nå, ifølge Fortune.



– Jeg har aldri hjulpet til med noe hos Berkshire som var like bra som BYD, sa avdøde Charlie Munger, Buffetts mangeårige forretningspartner, som sørget for at investeringen gikk gjennom i 2008.

Kan Berkshire overleve uten Charlie Munger? Forsvinner gnisten ut av Berkshire Hathaway når Warren Buffett har mistet sin partner Charlie Munger? Det diskuterer vi med dagens gjest, forvalter Bernt Berg-Nielsen i Stolt Explorer.

Perfekt storm

Volkswagen var en av de første som omfavnet elbilteknologi og var tidlig ute på det kinesiske markedet. Men salgsveksten har ligget etter den generelle bransjen i Kina, og de har slitt med å være konkurransedyktige på verdensmarkedet.

Disse problemene har blitt forverret av en resesjon i Tyskland og vedvarende inflasjon, som har presset Volkswagens produksjonskostnader opp og gjort det vanskeligere å konkurrere med kinesiske produsenter som nyter godt av statlige subsidier.

Kina dominerer den globale elbilindustrien: 59 prosent av alle nye elbiler ble solgt i Kina i 2022, da landet også produserte 64 prosent av verdens elbiler, ifølge World Economic Forum-data.