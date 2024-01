Det har vært positiv stemning på Oslo Børs siden åpning onsdag, men oppgangen har avtatt noe.

Etter to timers handel står hovedindeksen i 1.286,43, opp 0,16 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner. På det meste har hovedindeksen stått i 1.288,57.

Opptur

Flyselskapet Norwegian har onsdag morgen sendt ut en børsmelding der de oppjusterer sin guiding for 2023. Forventningene til driftsresultatet jekkes nå opp fra 1,8-2 milliarder kroner, til 2,2 milliarder, og aksjen stiger 4,96 prosent til 13,45 kroner.

Forbedringen skyldes blant annet sterkere enn forventet etterspørsel etter flyreiser, og kompensasjon knyttet til forsinkelser i levering av fly.

Nel klatrer 4,30 prosent til 5,63 kroner. Goldman Sachs har nå kuttet i sitt kursmål på aksjen, men beholder en kjøpsanbefaling.

Shippingaksjene hadde en rød tirsdag, men nå har stemningen igjen snudd. Frontline styrkes 1,89 prosent til 224,30 kroner, Hafnia er opp 2,28 prosent til 78,35 kroner, og BW LPG klatrer 3,16 prosent til 143,70 kroner. MPC Container Ships legger på seg 2,40prosent til 15,34 kroner.

I rødt

Forsikringsgiganten Gjensidige skuffet stort i fjerde kvartal etter nok en vær-smell. Aksjen er ned 3,35 prosent til 173,00 kroner. Aksjen har på det laveste i dag blitt omsatt for 168,20 kroner.

– Vi har undervurdert værskader og frost, og frekvensskader, sier ABG-analytiker Jan Erik Gjerland til Finansavisen.

Også Nordic Semiconductor faller markant, og er nå ned 6,16 prosent til 110,35 kroner. DNB Markets nedgraderer onsdag aksjen til hold, og kutter samtidig kursmålet.

Univid topper taperlisten med et fall på 35,17 prosent til 0,12 kroner. Børsklagenemnden meldte tirsdag kveld at de etter en klage stadfester Oslo Børs vedtak om å stryke Univids aksjer fra notering.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,50 prosent til 79,95 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,62 prosent prosent til 74,83 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,91 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Eskalerende militær aktivitet i Midtøsten veies nå opp mot forventningene om økt oljeproduksjon, skriver Bloomberg. I tillegg har dollaren styrket seg, noe som gjør det dyrere å importere olje fra land utenfor USA.

– Over tid forventer vi at tilbudsrisikopremier vil frakoble seg fra konfliktrisiko, i likhet med Russland-Ukraina. Med mindre det er en eskalering i Midtøsten, forventer vi at oljeprisene holder seg i det nåværende intervallet i første kvartal 2024, sier energistrateg Vikas Dwivedi i Macquarie, ifølge TDN Direkt.

Equinor er ned 0,72 prosent til 294,75 kroner, mens Aker BP svekkes 0,07 prosent til 272,00 kroner. Vår Energi faller tilbake 0,34 prosent til 29,20 kroner.