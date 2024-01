Det skriver den israelske børsen i en melding onsdag.

Prisen for kjøpet er 17,3 millioner dollar – nærmere 180 millioner kroner, ifølge Bloomberg. Paret fikk 5 prosent rabatt fra sluttkursen tirsdag.

Ackman er grunnleggeren av Pershing Square Capital Management, som forvalter over 18 milliarder dollar. Personlig har forvalteren en estimert formue på 2,6 milliarder dollar.

57-åringen er av jødisk tro og har vært en aktiv bekjemper av antisemittisme etter at krigen mellom Israel og Hamas brøt ut 7. oktober i fjor. Oxman er en amerikansk-israelsk designer og professor, oppvokst i Haifa i Israel.

– Betydelig interesse

Tel Aviv-børsen falt over 20 prosent i kjølvannet av Hamas sitt overraskende angrep på Israel i oktober. Siden har børsen hentet seg inn og vel så det, med en oppgang på 45 prosent de siste seks månedene.

Det til tross for at flere banker anslår at den israelske økonomien kan krympe kraftig som følge av den eskalerte konflikten. JP Morgan Chase tror økonomien kan gå tilbake med 11 prosent.

Utenlandske investorer trakk seg ut av Israel da krigen brøt ut. Nå skal Tel Aviv-børsen selge 18,5 prosent til en gruppe utenlandske og lokale investorer for totalt 64 millioner dollar.

«Bemerkelsesverdig vakte transaksjonen betydelig interesse blant investorer i Israel, USA, Europa og Australia, noe som gjenspeiler en solid tillit til både Tel Aviv Stock Exchange og den israelske økonomien generelt. Blant de fremtredende kjøperne var Neri Oxman og Bill Ackman, som har avtalt å kjøpe omtrent en 4,9 prosent eierandel i TASE», skriver børsen.

Forsvarte Musk

Ackman har gått hardt ut mot tidligere Harvard-president, Claudine Gay, for måten hun har håndtert antisemittisme på campus. Etter at krigen på Gaza brøt ut har det vært økende jødehat blant Harvard-studentene, og Gay endte opp med å gå av.

Forvalteren tok imidlertid Elon Musk i forsvar da han ble kalt antisemitt etter et X-innlegg. Ackman skrev at verdens klart rikeste mann «ikke er antisemitt».

«Musk er ikke perfekt, men verden er et langt bedre sted på grunn av ham».

Internasjonalt høster Israel sterk kritikk for sin krigføring på Gazastripen, der over 25.000 palestinere har blitt drept i israelske angrep.