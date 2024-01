Milliard-short mot tyske selskaper

Hedgefondet Qube Research & Technologies Ltd. har inngått et short-veddemål på mer enn 1 milliard dollar mot tyske selskaper, ifølge Bloomberg. Det tilsvarer over 10 milliarder norske kroner.

Å shorte en aksje betyr enkelt sagt at man låner en aksje for umiddelbart å selge den, og håpe at prisen faller før man kjøper den tilbake. Shorting er spesielt risikabelt da nedsiden teoretisk sett ikke har en grense, hvis man er uheldig og aksjen stiger i verdi.

De fem største posisjonene Qube shorter i Tyskland er Volkswagen (ordinæraksje) med 236,5 millioner dollar, Rheinmetall med 157,9 millioner, Siemens Energy med 146,2 millioner, Volkswagen (preferanseaksje) med 140,1 millioner og Deutsche Bank med 131,8 millioner dollar, til sammen 812,5 millioner.

Gambler på svakere økonomi

Mange tyske selskaper er blitt rammet av en kombinasjon av energikrise, krympende innenlandsøkonomi, svakere eksport utenfor EU og stigende renter. Regjeringen har mistet mye støtte, og planlegger strukturelle reformer for å forbedre veksten, mens fallende strømkostnader og en nedgang i inflasjonen bør gi litt lettelse for forbrukerne i år.

Den tyske DAX-indeksen ligger nær et rekordnivå, der investorer har investert stort i påvente av rentekutt.

Qube ble skilt ut av Credit Suisse i 2018, og forvaltet ved årsskiftet om lag 11 milliarder dollar. Bloomberg skriver at shortingen i Tyskland står for om lag 50 prosent av fondets totale shorting.