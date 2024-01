Rentefond skal gi beskyttelse hvis du ikke vil sitte like mye i aksjer om en ordentlig krise skulle oppstå. Men da pandemien brøt ut våren 2020, gikk til og med rentefond på en veldig knekk.

Ansvarlig for renteforvaltningen i Fondsfinans, Erlend Lødemel, mener at pandemi-situasjonen kan fungere som referanse for hva en investering i rentefond kan bli utsatt for.

– Får vi en mild resesjon, er den nærmest priset inn. Får vi en dypere resesjon, det vil være verre. Coronakrisen var jo nærmest Svartedauden. Man fryktet at man måtte flytte på fjellet og leve av hermetikk, og at hele økonomien i verste fall ville kollapse, sa forvalteren da han gjestet Børsmorgen onsdag.

– Høyrentemarkedet er relativt illikvid, og når ting skjer fort får det ikke tid til å justere seg, la han til.