Ansvarlig renteforvalter Erlend Lødemel i Fondsfinans gjestet Børsmorgen onsdag, og fikk der spørsmålet om hvilke faktorer han mener blir de viktigste å passe på i 2024.

– Overordnet er det spørsmålet om det blir resesjon i eurosonen og/eller USA, og om dette kan gi redusert risikoappetitt i kapitalmarkedene generelt. Går aksjemarkedene ned, vil nok det også dempe optimismen i høyrentemarkedet, sa han.

Forvalteren viste til rapporten Fondsfinans la frem i forrige uke om deres spådommer for året som kommer.

– Vi konkluderte med det at når inflasjonen har kommet såpass godt ned mot målet sammenlignet med de 9-10 prosentene vi så for ett år siden, så er sikkerhetsnettet tilbake under markedet ved at sentralbanker nå lettere kan kutte renten hvis det skulle være behov, fortsatte Lødemel.

– Vi føler at risikoen ved å investere i kapitalmarkedene er lavere nå enn for ett år tilbake, la han til.