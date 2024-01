Microsoft er nå verdt tre billioner dollar

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 15.552,72 poeng mens Dow Jones stiger 0,4 prosent til 38.053,72 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 4.889,16 poeng.

Oppdatert klokken 16.50: Etter nesten halvannen times handel omsettes Microsoft-aksjen for 403,67 dollar, opp 1,2 prosent, og har dermed for første gang passert en markedsverdi på tre billioner dollar.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,09 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,6 prosent til 12,47.

Etter børsens stengetid tirsdag presenterte Netflix sine kvartalstall, noe som sender aksjen opp 11,1 prosent i onsdagens handel. På forhånd hadde analytikerne spådd en omsetning på 8,71 milliarder dollar, men strømmeselskapet overgikk forventningene og leverte 8,83 milliarder. Antall betalende abonnenter var også bedre enn forventet.

«Som et stort og innflytelsesrikt selskap innen teknologi- og underholdningsindustrien, kan Netflix’ suksess tolkes som et tegn på at forbrukerne er villige til å bruke penger på underholdning. Dette kan være et positivt signal for økonomien generelt», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.