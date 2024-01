Resultatfesten fortsetter

Resultatsesongen er nå godt i gang, også på denne siden av Atlanterhavet. Onsdag fikk Siemens Energy en opptur på mer enn 10 prosent, etter å ha slått analytikernes snittestimater med god margin. Selskapet, som lager teknologi for energisektoren, økte inntektene med 12,6 prosent, til 7,65 milliarder euro i kvartalet, mens bunnlinjen ble på 1,89 milliarder euro. Tidsmessige forskyvninger av en del prosjekter, samt høy etterspørsel i flere segmenter, bidro positivt.

Også nederlandske ASML var blant Europas børsvinnere, med et kursløft på nesten 9 prosent. Selskapet solgte utstyr for brikkeproduksjon for 7,2 milliarder euro, 300 millioner mer enn ventet. I tillegg oversteg resultatet på 2,05 milliarder euro konsensusestimatet med 190 millioner euro. Selv ledelsen i Veldhoven ble positivt overrasket. I år tror de imidlertid at omsetningen vil stå på stedet hvil, etter fjorårets økning på 30 prosent. En årsak er nye forbud mot eksport til Kina.

I programvaresektoren steg SAP med 7 prosent, til en ny rekord. Den tyske programvarekjempen skal sparke 8.000 ansatte og selvsagt fokusere mer på kunstig intelligens. I fjerde kvartal økte inntektene med uventet høye 5 prosent, mens inntjeningen skuffet noe.

I USA pekte pilene mot himmelen for Netflix. Aksjekursen var ved 16-tiden rundt 13 prosent høyere, etter at selskapet meldte om uventet mange nye abonnenter i fjerde kvartal. Også inntektene imponerte. Lønnsomheten var noe verre enn analytikerne hadde sett for seg, men investorene ga blaffen. De gledet seg i stedet over at Netflix' kamp mot passorddeling, samt nye reklamesponsede strømmetjenester, gir positive resultater.

Utrolig nok var også et gruveselskap blant de fem S&P 500-selskapene som gjorde det best. Freeport-McMoRan, som blant annet utvinner kobber og gull, tjente nesten 30 prosent mer enn analytikerne hadde spådd. Ledelsen viste til at kobbervolumene ble høyere enn antatt i oktober. Også stigende gullpriser på tampen av fjoråret hjalp.