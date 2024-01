Onsdag leverte Netflix kvartalsrapporten for fjerde kvartal. Tallene var litt bedre enn ventet og abonnement-tallene overrasket positivt. Selskapet fikk 13,1 millioner nye betalende abonnementer i kvartalet, til totalt 261 millioner betalende abonnementer, mot ventet 256 millioner. Aksjen steg 8,7 prosent i etterhandelen, og er i dag opp rundt 12 prosent.

Analytiker Bryan Kraft i Deutsche Bank tror imidlertid at Netflix sine gode nyheter allerede er priset inn aksjen etter en oppgang på 65 prosent i 2023.

«Netflix handles til en PE-multippel på 32 ganger for 2024 og 27 ganger for 2025. Dette mener vi gir begrenset potensiale for økning i PE-multippel, gitt forventningen om at Netflix vil toppe veksten i inntjeningen per aksje i 2024 med 38 prosent. Og deretter avta til 21 prosent og 16 prosent i henholdsvis 2025 og 2026», uttalte Kraft til CNBC.

Deutsche Bank nedgraderer med det Netflix fra kjøp til hold.



«Annonsering er en mulighet for økt inntjening»



«Det er mulig at våre estimater viser seg å være for konservative, men vi forventer ikke betydelige endringer i prognosene for 2024, slik det skjedde da vi oppgraderte aksjen i oktober 2022. På det tidspunktet trodde markedet rett og slett ikke at betalt deling ville lykkes,» la Kraft til.

Fremover forventer Kraft at annonsering vil «betydelig bidra» til inntjeningen og lønnsomheten for selskapet - opptil 5 milliarder dollar. Men disse positive påvirkningene vil ikke slå til før i 2025, påpeker han.

«Annonsering forblir en mulighet for økt inntjening, men det er fortsatt tidlig, og 2024 vil handle mer om å øke basen for annonselag og bygge ut antall internasjonale salg enn å skalere annonseinntektene på en betydelig måte,» skrev han.

Nytt kursmål allerede slått



Samtidig som analytikeren nedgraderte Netflix til hold, ble kursmålet hevet til 525 dollar per aksje, noe som gir en nesten 7 prosent oppside fra onsdag, sammenlignet med det tidligere kursmålet på 460 dollar.

Kraft skiller seg med det ut fra andre analytikere som er langt mer positive til aksjen.

Analytiker Jeff Wlodarczak fra Pivotal Research Group har blant annet økt sitt kursmål fra 600 dollar til 700 dollar, noe som er det høyeste kursmålet blant konsensusestimatene satt sammen av FactSet, skriver MarketWatch.

Netflix handles torsdag til 550 dollar aksjen - over Krafts oppdaterte kursmål.