Investeringsselskapet Berkshire Hathaway steg onsdag til nye rekordhøyder.

Berkshires A-aksjer er i dag opp over 1,3 prosent, til 571.000 dollar, mens B-aksjene er opp 1,37 prosent til 377 dollar. Onsdagens oppgang overgår den forrige toppen fra september 2023.

Berkshire handles nå til nesten 1,5 ganger estimert bokført verdi av selskapets aksjer per 31. desember 2023, der den nåværende pris/bok ratioen er i samsvar med tidligere år. Aksjen handles til omtrent 21 ganger forventet inntjening for 2024.

Berkshire-aksjens rekordnivå får støtte fra flere hold, deriblant i selskapets største eierpost, Apple, som har steget over 5 prosent siden nyttår, og forventninger om robuste resultater for fjerde kvartal for konglomeratet, skriver finansnettstedet Barron`s.

Selskapet slipper sin rapport for fjerdekvartal, sammen med adm. direktør Warren Buffetts etterlengtede brev til aksjonærene, 24. februar.

Berkshires B-aksjer har nå økt over 5 prosent så langt i 2024, dobbelt så mye som S&P 500, etter at Berkshire lå etter S&P 500s totalavkastning på 26,3 prosent i 2023 med omtrent 10 prosentpoeng.

Donert bort over halvparten

Etter å ha redusert sin eierandel i Berkshire med mer enn halvparten siden han begynte å gi bort aksjer til Bill and Melinda Gates Foundation og Buffett-familiens filantropier i 2006, sitter han i dag på en eierandel på 15 prosent verdt 123 milliarder dollar i Berkshire.

Selskapets markedsverdi er i dag på rundt 822 milliarder dollar.

Hvis han ikke hadde solgt en eneste aksje, ville han i dag ha eid omtrent 475.000 A-aksjer verdt svimlende 270 milliarder dollar.