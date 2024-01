Eieren til Tottenham dømt for innsidehandel

Den britiske milliardæren, og eier av fotballklubben Tottenham Hotspur, Joseph Lewis erklærte seg skyldig onsdag i en føderal domstol i New York for verdipapirsvindel relatert til innsidehandel.

Lewis sitt investeringsselskap, Broad Bay Ltd., erklærte seg også skyldig i samme rettsprosess for å ha deltatt i et opplegg for å skjule hans eierskap av aksjer i et farmasøytisk selskap ved å foreta falske og villedende finansrapportering.

Broad Bay vil betale 50 millioner dollar i bøter som en del av sin tilståelse, ifølge Bloomberg.

«Lewis misbrukte innsideinformasjon han fikk gjennom sin tilgang til bedriftsstyrer for å tipse av sine venner, ansatte og romantiske interesser,» sa føreren av saken, Manhattan U.S. Attorney Damian Williams.

«Nå vil han betale prisen med en føderal domfellelse, utsikten til fengselstid, og den største økonomiske straffen for innsidehandel på ett tiår».

Eier av Tottenham

Den 86 år gamle milliardæren er hovedeieren av den private investeringsorganisasjonen Tavistock Group, og gjennom en familiestiftelse kontrollerer han et flertallseierskap i det engelske Premier League-fotballaget Tottenham Hotspur.

Han ble arrestert i juli i saken, hvor påtalemyndighetene sa at han hadde lånt 500.000 dollar til to av sine private flypiloter og oppmuntret dem til å kjøpe aksjer i kreftmedisinselskapet Mirati Therapeutics i forkant av at firmaet offentliggjorde positive resultater fra en klinisk prøve, ifølge CNBC.

Han står overfor en maksimal mulig straff på 20 års fengsel for anklagene han erklærte seg skyldig i av U.S. District Court i Manhattan. Dette bygger blant annet på ett tilfelle for planlegging og to for gjennomføring av verdipapirsvindel.

«Dagens skyldige tilståelser bekrefter igjen - som jeg sa da jeg kunngjorde anklagene mot Joseph Lewis for bare seks måneder siden - loven gjelder for alle, uansett hvem du er eller hvor mye rikdom du har», uttalte Williams under rettsaken.

Lewis sin talsperson uttalte i en uttalelse at Joe Lewis annerkjente sin adferd i forbindelse med en rekke aksjehandler utført av personer nær ham.