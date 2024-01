Etter børsslutt onsdag var det blandet på Wall Street. Slik stengte de ledende amerikanske indeksene:

S&P 500 endte opp 0,08 prosent til 4.868.

Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,36 prosent til 15.481. Indeksen er nå kun 6 prosent unna å nå ny all-time high.

Industritunge Dow Jones endte ned 0,26 prosent til 37.806, mye på grunn av etterdønninger fra de noe svake kvartalsrapportene til 3M og Verizon.

VIX-indeksen, også kjent som fryktindeksen, endte opp 4,7 prosent til 13,14.

Den tiårige amerikanske statsrenten endte opp 0,8 prosent til 4,17 prosent, etter indikasjoner om bedring i produksjonssektoren og begrenset etterspørsel etter statsgjeld under en auksjon av femårige statsobligasjoner.

Oljeprisen

Ett fat nordsjøolje handles onsdag opp 0,88 prosent til 80,25 dollar, mens ett fat WTI-olje handles opp 1,22 prosent til 75,28 dollar.

Netflix opp nesten 11 prosent

Netflix-aksjen steg med nesten 11 prosent etter at strømmetjenesten tirsdag meldte om et rekordhøyt abonnementstall på 260,8 millioner abonnenter. Inntektene viste seg også å være bedre enn analytikernes anslag, og det samme gjorde inntjeningsguidingen for inneværende kvartal.

Microsoft steg mer enn 1,1 prosent og sendte markedsverdien for første gang over 3.000 milliarder dollar. Meta fikk en oppgang på rundt 1,8 prosent, noe som medførte at markedsverdi også for første gang passerte 1.000 milliarder dollar.

Oppgangen til tech-gigantene har bidratt sterkt til at S&P 500 for fjerde dag på rad når nye rekordhøyder, skriver CNBC.

Tesla skuffet

Onsdag kveld etter børsslutt la Tesla frem kvartalstall og leverte dårligere tall enn det konsensus hadde forventet.



Tesla leverte 0,71 dollar per aksje og en omsetning på 25,17 dollar i fjerde kvartal. Ifølge LSEG, tidligere kjent som Refinitiv, forventet man en omsetning på 25,6 milliarder dollar og en inntjening per aksje på 0,74 dollar.