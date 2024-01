Noe svakere for Pareto Bank

Pareto Bank la torsdag frem sine resultater for fjorårets fjerde kvartal. Selskapet endte kvartalet med et resultat før skatt på 216,2 millioner kroner, ned fra 226,5 millioner i tilsvarende periode året før.

Det ga et resultat på 165 millioner kroner på bunnlinjen, som ifølge banken tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 13,8 prosent, og et resultat pr. aksje på 2,01 kroner. Det er en nedgang fra egenkapitalavkastningen på 17,4 prosent og resultatet pr. aksje på 2,39 kroner i fjerde kvartal i 2022.

I fjerde kvartal endte selskapet med netto renteinntekter på 297,3 millioner kroner, en bedring fra 253,5 millioner i samme periode året før. Veksten i rentenettoen kom ifølge selskapet av en sterk utlånsmargin, utlånsvekst og økt avkastning på bankens likviditetsreserve.

Pareto Bank (Mill. kr) 4. kv./23 4. kv./22 Netto renteinntekter 297,3 253,5 Sum inntekter 309,4 274,2 Resultat før tap 258,3 225,3 Resultat før skatt 216,2 226,5

Netto utlån til kunder endte på 18.518 millioner kroner, opp fra 17.345 millioner i samme periode året før, hvilket tilsvarte en utlånsvekst i fjerde kvartal på 259 millioner.

Bankens forvaltningskapital var ved årsskiftet 25,8 milliarder kroner. Nedskrivinger og tap kom på 42,1 milloner i kvartalet.

Modellbaserte nedskrivninger utgjorde 13,1 millioner, mens summen av individuelle nedskrivninger og konstatert tap utgjorde 29 millioner.

Rekordår

Selskapet skriver i meldingen at 2023 resultatmessig ble det beste året i Pareto Banks historie. Resultatet etter skatt for helåret 2023 ble 605,5 millioner kroner, opp fra 555,5 millioner i 2022.

Styret foreslår et utbytte på 3,90 kroner pr. aksje for 2023, tilsvarende et utdelingsforhold på 52,9 prosent.