Kjempeopptur etter sentralbankgrep

I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, og den bredere Topix-indeksen stiger også 0,1 prosent.

I India faller Sensex 0,8 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,5 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,2 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,2 prosent.

Sør-Koreas BNP vokste 2,2 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med fjoråret og 0,6 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Det var over forventningene fra Reuters på henholdsvis 2,1 og 0,5 prosent.

I Kina går Shanghai Composite opp kraftige 2,7 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 1,8 prosent.

Kinesiske aksjer stiger etter at landets sentralbank kuttet reservekravene til långivere, mens aksjene til elbilprodusenter og leverandører av Tesla i Asia-Stillehavet falt etter at den amerikanske elbillederen advarte om dyster volumvekst.

People's Bank of China kunngjorde at den ville redusere mengden midler bankene er pålagt å holde som reserver tidlig neste måned i et forsøk på å bistå den svake økonomien.

Kravene til reserveforhold for bankene vil bli kuttet med 50 basispunkter fra 5. februar, noe som vil gi 1.000 milliarder yuan – nærmere 1.500 milliarder kroner – i langsiktig kapital, ifølge PBOC-guvernør Pan Gongsheng.