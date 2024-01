Stigende oljepris, kraftig opptur i Kina og svakt positivt på Wall Street. Dette vil påvirke Oslo Børs i dag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.



DNB Markets tror inflasjonen kommer tilbake og tror det blir fem rentekutt i 2024. Men det første kommer ikke før i september.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, og den bredere Topix-indeksen stiger også 0,1 prosent.

I India faller Sensex 0,8 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,5 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,2 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,2 prosent.

Sør-Koreas BNP vokste 2,2 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med fjoråret og 0,6 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Det var over forventningene fra Reuters på henholdsvis 2,1 og 0,5 prosent.

I Kina går Shanghai Composite opp kraftige 2,7 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 1,8 prosent.

Kinesiske aksjer stiger etter at landets sentralbank kuttet reservekravene til långivere, mens aksjene til elbilprodusenter og leverandører av Tesla i Asia-Stillehavet falt etter at den amerikanske elbillederen advarte om dyster volumvekst.

People's Bank of China kunngjorde at den ville redusere mengden midler bankene er pålagt å holde som reserver tidlig neste måned i et forsøk på å bistå den svake økonomien.

Kravene til reserveforhold for bankene vil bli kuttet med 50 basispunkter fra 5. februar, noe som vil gi 1.000 milliarder yuan – nærmere 1.500 milliarder kroner – i langsiktig kapital, ifølge PBOC-guvernør Pan Gongsheng.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,5 prosent til 80,40 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 75,49 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,81 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Etter børsslutt onsdag var det blandet på Wall Street. Slik stengte de ledende amerikanske indeksene:

S&P 500 endte opp 0,08 prosent til 4.868.

endte opp 0,08 prosent til 4.868. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,36 prosent til 15.481. Indeksen er nå kun 6 prosent unna å nå ny all-time high.

endte opp 0,36 prosent til 15.481. Indeksen er nå kun 6 prosent unna å nå ny all-time high. Industritunge Dow Jones endte ned 0,26 prosent til 37.806, mye på grunn av etterdønninger fra de noe svake kvartalsrapportene til 3M og Verizon.

VIX-indeksen, også kjent som fryktindeksen, endte opp 4,7 prosent til 13,14.

Den tiårige amerikanske statsrenten endte opp 0,8 prosent til 4,17 prosent, etter indikasjoner om bedring i produksjonssektoren og begrenset etterspørsel etter statsgjeld under en auksjon av femårige statsobligasjoner.

Les hele børsoppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,1 prosent før den sluttet på 1.285,95 poeng.

Norwegian har oppjustert sin guiding for 2023. Forventningene til driftsresultatet jekkes opp fra 1,8-2 milliarder kroner til 2,2 milliarder kroner, noe som sendte aksjen opp 4,5 prosent til 13,39 kroner. Forbedringen skyldes blant annet sterkere enn forventet etterspørsel etter flyreiser, og kompensasjon knyttet til forsinkelser i levering av fly.

Gjensidige Forsikring endte fjerde kvartal 2023 med et resultat før skatt på 1,6 milliarder kroner, mot 1,7 milliarder i samme periode året før. Resultatet ble påvirket av krevende værforhold, og var godt under forventningene på 1,8 milliarder kroner. Resultatet ble styrket av en dobling av finansinntektene. Aksjen falt 1,9 prosent til 175,60 kroner.

Archers argentinske datterselskap har blitt tildelt kontrakter til en samlet verdi på 125 millioner dollar, tilsvarende 1,3 milliarder kroner, fra Pan American.

– Disse nye kontraktstildelingene forbedrer betydelig visibiliteten og lønnsomheten til vår lokale virksomhet, sier adm. direktør Dag Skindlo i Archer. Aksjen gikk opp 3,7 prosent til 0,84 kroner.