(Saken oppdateres gjennom børsdagen)

Oslo Børs åpner i rødt torsdag. En time etter handelen startet står hovedindeksen i 1.292,06, opp 0,48 prosent.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,5 prosent til 80,40 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 75,49 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,81 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oljeprisene ble blant annet løftet onsdag av ytterligere stimulanser fra Kina, samt fallende amerikanske råoljelagre.

De amerikanske råoljelagrene falt med 9,2 millioner fat i forrige uke til 420,7 millioner fat. På forhånd var det ventet et fall i råoljelagrene på 2,2 millioner fat. Oljeproduksjonen i USA falt fra rekordnivåene på 13,3 millioner fat pr dag for to uker siden, til 12,3 millioner fat pr dag i forrige uke.

Fokuset er også fortsatt rettet mot spenningene i Midtøsten.

Citigroup skriver i et notat, ifølge Bloomberg, at Brent-oljen kan sprette til 90 dollar fatet hvis spenningene i regionen drastisk øker. Reuters poengterer at situasjonen i Midtøsten så langt ikke har påvirket tilbudet av oljeprodukter, og at man trolig må se en konkret katalysator for at oljeprisene skal stige betydelig.

Bevegelser

Elektroimportøren sliter med et svakt marked, og advarer om lånebrudd. Selskapet er i dialog med DNB.

«Vi tror en negativ kursreaksjon på 10-20 prosent er berettiget, ettersom vi tror at risikoen for en ny emisjon har økt, hvis selskapet ikke vil klare å komme til enighet med banken», skriver meglerhuset.

Det fikk DNB rett i: Aksjen krakker og stuper hele 31,7 prosent til 10 kroner.

Oljeselskapet Vår Energi skriver ned verdier for 5,5 milliarder kroner knyttet til Balder-feltet. Aksjen faller 0,1 prosent.

Aker Carbon Capture leverte en EBITDA på minus 43 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, med en kontantposisjon på 1,1 milliarder kroner og en ordrebok på 2,6 milliarder kroner. Sparebank 1 Markets og Pareto Securities omtaler rapporten som noe positiv/noe positiv og aksjen stiger 3,5 prosent.

Panoro øker guidingen for 2024. Aksjen stiger 0,5 prosent.