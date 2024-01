Beijing er ikke fornøyd med veksten i kinesisk økonomi, og Kinas sentralbank kuttet onsdag reservekravene til landets banker. Tiltaket følger i kjølvannet av oppslaget om at myndighetene vurderer en tiltakspakke på 280 milliarder dollar for å stabilisere aksjemarkedene.

Investorene reagerte med å sende Shanghai Composite opp 3 prosent torsdag, mens large cap-indeksen CSI 300 steg 2 prosent. Det samme gjorde Hang Seng i Hongkong.

– Det beste verdicaset

Kinesiske aksjer steg dermed for tredje dag på rad etter en trang start på 2024. Faktisk mener den Hongkong-baserte formuesforvalteren Gavekal Research at aksjemarkedet i Kina nå er verdens mest attraktive.

«Det kinesiske aksjemarkedet er undervurdert i forhold til kontanter, kinesiske obligasjoner, gull og verdens øvrige aksjemarkeder – og det er i en tilstand av total panikk. Det må være verdens beste verdicase», skriver Gavekal-gründer Charles Gave ifølge Bloomberg i et notat onsdag.

Han spår et kraftig oppsving i inntjeningen for kinesisk næringsliv, og mener investorer bør kaste seg over aksjer i sektorer som helse, turisme og luksusvarer. Gave påpeker at topplinjeveksten i kinesiske selskaper nå overstiger kapitalkostnadene, og at selskapene nå vil gjenoppta investeringer og ansettelser.

Én bom – og to treff

Nyhetsbyrået minner om at Gave ikke traff like godt med kjøpsanbefalingen sin av kinesiske aksjer i august i fjor, ettersom large cap-indeksen CSI 300 falt 8,7 prosent derfra og ut året.

Langt bedre traff Gave da han anbefalte japanske aksjer i mai 2020, med en oppgang for Topix-indeksen på over 70 prosent siden den gang. Spådommen i juni 2018 om at et globalt børsfall trolig ville starte i Europa var ifølge Bloomberg også treffsikkert, ettersom MSCI Europe-indeksen falt omtrent 16 prosent til en bunn i desember det året.

«Jeg føler nesten for å ta opp lån for å kjøpe kinesiske kvalitetsaksjer», skriver Gave videre i notatet.