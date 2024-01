Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Oslo Børs åpnet torsdagen i rødt, men snudde fort til grønt. Ved lunsjtider er børsen igjen i rødt etter en anklage fra EU-kommisjonen mot seks norske lakseselskaper. Nå står hovedindeksen i 1.283,69, en nedgang på 0,4 prosent.

Norges Bank holder renten i ro på 4,5 prosent. Det var som forventet fra analytikerne, og helt i tråd med hva sentralbanken signaliserte ved rentemøtet i desember.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen opp 1,4 prosent til 81,14 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,6 prosent til 76,26 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,81 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oljeprisene ble blant annet løftet onsdag av ytterligere stimulanser fra Kina, samt fallende amerikanske råoljelagre.

Børsens største selskap, Equinor, stiger en prosent til 299,85 kroner, mens Aker BP er opp 2,1 prosent til 278,60 kroner. Den tredje største operatøren på norsk sokkel, Vår Energi , skriver ned verdier for 5,5 milliarder kroner knyttet til Balder-feltet. Aksjen stiger 1,9 prosent.

Laksekrakk

EU-kommisjonen har informert de norske lakseprodusentene Cermaq, Grieg Seafood, Bremnes, Lerøy, Mowi og SalMar om sitt foreløpige syn på at de har brutt EUs konkurransebestemmelser ved å samarbeide om å forverre konkurransen på markedet for spot-salg av norsk oppdrettet atlantisk laks i EU.

Dette har ført til et bredt og kraftig fall blant aksjene på Oslo Børs. Mowi har gått opp til den nest mest omsatte aksjen og faller 5,3 prosent, Salmar er ned 2,4 prosent, Lerøy Seafood faller 5,1 prosent og Grieg Seafood er ned 5,9 prosent.

SalMar, Mowi, Lerøy og Grieg Seafood tar alle sterk avstand fra meldingen. På løpende bånd har selskapene kommet med børsmeldinger hvor de unisont melder de er uenige med EU-kommisjonen.

Største aksjonær med gigantisk blokksalg

Crayon er den mest omsatte aksjen på Oslo Børs. Ifølge handelsdata fra Infront har det blitt gjort et stort blokksalg på 4 millioner aksjer til 85 kroner pr. aksje, tilsvarende 340 millioner kroner. Aksjen ble på det meste omsatt for over 93 kroner, men faller nå 5,9 prosent til 88,70 kroner. Selger er investeringsselskapet og største eier OEP ITS som selger 4,47 prosent av aksjene.