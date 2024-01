Torsdagens børsvinnere: Adidas, Nokia, American Airlines

Adidas-kursen steg med 5 prosent torsdag, etter at ledelsen på et telefonmøte med analytikere antydet at risikoen for et negativt resultatvarsel var lav. Dagen før fikk rivalen Puma et kursfall på rundt 6 prosent, etter å ha offentliggjort skuffende prognoser for 2024, og tidligere har både Nike og JD Sports fortalt at lønnsomheten blir svakere enn før antatt.

På Helsinki-børsen steg Nokia med 10 prosent, tross skuffende omsetning og inntjening i fjerde kvartal. Telekomkonsernets driftsresultat imponerte imidlertid, delvis grunnet kostnadskutt, og ledelsen spår en etterspørselsrekyl i andre halvår. Nokias oppdaterte 2024-prognoser inkluderer et driftsresultat på 2,3-2,9 milliarder euro, mens analytikerestimatet lå på 2,4 milliarder euro.

I USA var American Airlines-aksjen ved firetiden opp med hele 9 prosent. Flyselskapets inntekter ble en hårsbredd bedre enn ventet, og bunnlinjen var 98 prosent lavere enn i fjerde kvartal 2022. Inntjeningen per aksje, ekskludert «ekstraordinære» poster, ble likevel tre ganger høyere enn konsensusestimatet. På forhånd hadde ledelsen varslet at nettoresultatet ville bli nær null. Toppsjefen tror nå at første kvartal blir en «travel» periode med mye reising, men regner uansett med å tape penger. En årsak er høyere kostnader, delvis grunnet en ny lønnsavtale.

Også Southwest Airlines og Alaska Air presenterte overraskende store overskudd. Torsdag ettermiddag var deres aksjekurser opp med henholdsvis 1 og 4 prosent.

For øvrig slo USAs BNP-vekst i fjerde kvartal forventningene med en god margin. Økonomene hadde spådd en 2,0 prosent annualisert økning, men fasiten viste hele 3,3 prosent. Nivået var imidlertid 1,6 prosentpoeng lavere enn i tredje kvartal.

I Europa holdt ESB styringsrenten uendret på rekordhøye 4,0 prosent, som ventet, og viste til en fallende inflasjonstrend. Sentralbanken la til at rentene må forbli høye tilstrekkelig lenge til at konsumprisveksten når målet på 2 prosent. I desember lå eurosonens inflasjon på 2,9 prosent, et halvt prosentpoeng mer enn i november.