Når senker Norges Bank renten igjen?

25.01.2024 Sjeføkonom Kjersti Haugland var dagens gjest i Økonominyhetene torsdag. Norges Bank valgte som ventet å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent, og hverken Haugland eller redaksjonssjef Are Haram i Finansavisen la merke til noe nytt i det som kom fra Norges Bank torsdag. Haugland tror at dette var rentetoppen for denne gangen og at den første rentenedgangen kommer i september. Og det til tross for at inflasjonen blir liggende på rundt 4,0 prosent og ikke vil komme ned på Norges Banks pengepolitiske mål på 2,0 prosent i prognoseperioden, som strekker seg frem til 2027.