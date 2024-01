Luksuskonglomeratet LVMH, som består av 75 av verdens mest prestisjefulle merker, så salgene sine stige i fjerde kvartal. Omsetningen gikk opp 9 prosent til 24 milliarder euro, i det som er et klart tegn på robusthet i luksussegmentet.

LVMH kontrolleres av Europas rikeste mann Bernard Arnault, og har prestisjefulle merker som Louis Vuitton, Tiffany & Co, Bulgari og Moët Hennessy i porteføljen.

For hele 2023 ble omsetningen på 86,2 milliarder euro, opp 13 prosent fra året før. Resultatet på 30,3 euro per aksje var imidlertid lavere enn ventet på forhånd.

Finansdirektør Jean-Jacques Guiony trekker frem kostnadskontrollerende tiltak som essensielle for det gode resultatet. Han utelukker prisstigninger for varer gjennom 2024.

I kjølvannet av pandemien styrket luksussegmentet seg kraftig, men økte renter og sterk inflasjon gjorde at mange utsatte kjøpene av de dyre veskene og lommebøkene.

Dette ga følgelig en knekk i aksjen. Fra toppen sommeren 2023 har aksjen falt 20 prosent, etter å ha doblet seg i verdi siden pandemiens utbrudd.

På torsdag stiger aksjen 4,7 prosent på New York-børsen.

– Vi går inn i 2024 med fornyet selvtillit, bygget av våre ettertraktede merkevarer. Dette blir et lovende år for oss, sier Arnault.

Nylig ble det klart at to av hans barn vil bli nominert til styret i LVMH, hvor de fra før har to eldre søsken. Arnault-familien kontrollerer 48-prosent av LVMH.