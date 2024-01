Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 26. januar

Øystein Stray Spetalen har bodd ulovlig i tre år. Han flyttet inn i Bygdøy-palasset sitt sommeren 2021, uten midlertidig brukstillatelse.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune opplyser at det ikke er gitt brukstillatelse for boligdelen av eiendommen før nå, og at overtredelse kan føre til sanksjoner.

---

EU-kommisjonen anklager flere norske oppdrettsselskaper for prissamarbeid, og vil gi bøter på opptil 10 prosent av selskapenes årlige omsetning.

Av selskapene som anklages, er Grieg Seafood, Lerøy, Mowi og SalMar børsnotert. For disse kan det være snakk om en bot på totalt 13 milliarder kroner.

---

Studentboligselskapet Bo Coliving kjøper bare med egenkapital og har nye, amerikanske eiere som ikke betaler formuesskatt. Mens andre selger, kjøper selskapet nå for over en halv milliard kroner i Bergen.

Selskapet har signert kjøpsavtaler for 17 eiendommer med totalt 127 leiligheter. Dermed har selskapet kjøpt for 1 milliard kroner siden august, og økt totalporteføljen med 50 prosent.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Nikolai Astrup i Høyre, som foreslår å privatisere deler av Statkraft. Litt slik som privatiseringen av Telenor og Equinor.

Forslaget er dårlig. Statkraft har kapital nok til fremtidige investeringer, og det hjelper neppe Høyre nå å arbeide for privatisering, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 4. kvartal

Scatec (07.00, House of Oslo 09.00, webcast)

Resultat pr. 2. kvartal

Astrocast

Makro

Japan: BoJ, referat rentemøte (00.50)

Storbritannia: Gfk forbrukertillit, januar (01.01)

Danmark: Detaljhandel, desember (08.00)

Sverige: Handelsbalanse, desember (08.00)

Sverige: Arbeidsledighet, desember (08.00)

Sverige: Utlånsvekst, desember (08.00)

Tyskland: GfK forbrukertillit, februar (08.00)

Frankrike: Forbrukertillit, januar (08.45)

Spania: Arbeidsledighet, 4. kvartal (09.00)

USA: Kjerne-PCE, desember (14.30)

USA: Privat inntekt & forbruk, desember (14.30)

USA: Pending home sales, desember (16.00)

Annet

Archer: Driftsoppdatering 4. kvartal & guiding (09.00, webcast/tlf)

Baker Hughes: Riggtelling (19.00)

Utenlandske

KONE, Volvo Group

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, selskapene