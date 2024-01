Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

«Gevinstsikring i Japan, samt negative smitteeffekter fra Tesla og Intel, bidro til børsfall i Asia i natt. Siden mange asiatiske selskaper er store underleverandører til både Tesla og Intel, var det ikke overraskende at flere av disse selskapene opplevde kursfall på børsen fredag», skriver analytiker Roger Berntsen.

Asia

De fleste toneangivende Asia-børser trekker nedover fredag. Elbilaksjer tynger i Hongkong.

I Kina korrigerer Shanghai Composite ned 0,2 prosent og large cap-indeksen CSI 300 ned 0,6 prosent etter torsdagens rally der særlig eiendomsaksjer markerte seg på oppslag om nye stimulanser fra Beijing. Denne sektoren stiger for øvrig også fredag.

I Hongkong utmerker elbilaksjer seg negativt i det som er en smitteeffekt etter at Tesla stupte 12 prosent i kjølvannet av en svak kvartalsrapport – og ikke minst skuffende guiding. Xpeng og Li Auto faller 2-3 prosent, mens Tesla-rivalen BYD er ned 3,5 prosent og bidrar til å trekke tech-indeksen ned nærmer 2 prosent.

Les hele Asia-kommentaren her.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for brent-olje blir fredag morgen omsatt for 82,07 dollar fatet, ned 0,4 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 81,46 dollar fatet da Oslo Børs stengte torsdag.

Siden mandag har brent-oljeprisen steget over 4 prosent.

Den amerikanske WTI-oljen faller 0,3 prosent til 76,83 dollar fatet.

Tesla-stup på Wall Street

Alle de tre indeksene steg torsdag. Oppgangen på Nasdaq ble imidlertid holdt igjen av et kraftig fall i Tesla-aksjen.

Dow Jones endte opp 0,62 prosent til 38.040,72. S&P 500 klatret 0,53 prosent til 4.894,58, mens Nasdaq steg 0,18 prosent til 15.510,50

Tesla-aksjen hadde en fryktelig dag på børs etter et kvartal hvor både omsetning og resultat var lavere enn ventet . Dårligere utsikter fremover, blant annet som følge av flere kinesiske elbiler på markedet, skremmer både Elon Musk og investorer.

Tesla-aksjen endte dagen ned 12 prosent, i det som er aksjens verste dag siden september i 2020.