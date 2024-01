Riggaksjer stiger på analyser

Hovedindeksen på Oslo Børs vinglet lenge mellom minus og pluss fredag formiddag, men etter snart to og en halv times handel opp 0,2 prosent til 1.288,17.

Toneangivende Europa-børser utvikler seg blandet. Tyske DAX faller 0,2 prosent i kjølvannet av elendige tall for forbrukertilliten som kom inn fredag, mens sterke kvartalstall fra luksusvarekjempen LVMH bidrar til å løftet franske CAC 40 1,5 prosent. Britiske FTSE 100 er opp 0,8 prosent.

Wall Street-futures peker mot fall fra start i fredagens handel, og ikke minst for Nasdaq der Intel trekker ned over 10 prosent i førhandelen etter en fjerdekvartalsrapport med svært skuffende guiding for første kvartal.

Men før børsåpningen i USA kommer nye tall for kjerne-PCE, Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål. Konsensus peker ifølge Trading Economics mot 0,2 prosent oppgang på månedsbasis i desember – og 3,0 prosent på årsbasis. Det vil i så fall være ned fra 3,2 prosent i november.

Scatec-oppgang

Scatec spratt opp 4-5 prosent de første minuttene etter en sterk kvartalsrapport som oppsummerte et 2023 der de proporsjonale inntektene kom inn på rekordhøye 12,7 milliarder kroner. Siden har aksjen roet seg ned og er nå opp bare drøye prosenten.

ABG Sundal Collier mener ifølge TDN Direkt at rapporten var bedre enn fryktet, og peker på en sterk etterspørsel og attraktive muligheter.

«Aksjen priser ikke inn vekst på disse nivåene, men etter vårt syn synes selskapet å være komfortabelt med at det vil fortsette å vokse innenfor sin nye vekststrategi annonsert i tredje kvartal. Gitt at aksjen har falt 12 prosent hittil i år, forventer vi en mindre positiv kursreaksjon på 1-3 prosent i dag», skrev meglerhuset i en så langt relativt treffsikker prognose før børsåpning.

Relativt rolig i laks

Lakseaksjene fikk seg en støkk etter trusselen om kjempebøter fra EU, men beveger seg ikke all verden hittil fredag. SalMar er ned 1,7 prosent, mens Mowi, Lerøy Seafood og Grieg Seafood faller marginalt.

Bevegelsene blant de mest omsatte aksjene er generelt beskjedne – begge veier.

Yara utmerker seg positivt med en oppgang på 2 prosent. Flere meglerhus omtaler en markant tilstramming i gjødselmarkedet i januar, med en ureaprisoppgang på rundt 15 prosent. Pareto Securities forklarer ifølge TDN Direkt mye av prisoppgangen med short-inndekning og høyere etterspørsel, men tror markedet holder seg stramt inn i mars.

Nordic Semiconductor utmerker seg negativt med et fall på nesten 2 prosent. Investeringsdirektør Gaute Eie i Eika ga aksjen et favorittstempel da han gjestet Børsmorgen tidligere denne uken, men aksjekommentator Karl Johan Molnes mener at det ennå er for tidlig å kjøpe aksjen.

Crayon faller rundt prosenten, selv etter at Pareto Securities har høynet kursmålet fra 90 til 120 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen.