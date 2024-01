Et overraskende sterk salg av luksusvarer gjorde at omsetningen til luksuskonglomeratet LVMH steg med 9 prosent i fjerde kvartal, ble det kjent torsdag kveld.



Selskapet, som for tiden rangeres som det 20. største globalt, består av 75 av verdens mest prestisjefulle merker. Resultatet har blitt tolket som et tydelig tegn på robustheten i luksussegmentet.

For hele 2023 endte omsetningen på svimlende 86,2 milliarder euro – i underkant av 1.000 milliarder kroner. Det er opp 13 prosent fra 2022, og høyere enn analytikerne ventet på forhånd. Styret foreslo også å øke det årlige utbyttet fra 12 til 13 euro pr. aksje.

Omrokkering i toppen

Følgelig stiger LVMH-aksjen hele 11,3 prosent på Paris-børsen i 12-tiden fredag.

LVMH-oppgangen kan nok også forklare hvorfor Paris-børsen stiger mer enn de andre store børsene i Europa. CAC er opp 2 prosent fredag, mens britiske FTSE100 stiger 1,1 prosent og tyske DAX går frem 0,2 prosent.

LVMH eier merkevarer som Dior, Louis Vuitton, Sephora, Möet og Tiffany & Co, og kontrolleres av Europas rikeste mann, Bernard Arnault (74).

Ifølge Forbes sin rikingliste, som oppdateres i realtid, lå Arnault an til å overta plassen som verdens rikeste mann fra Tesla-sjef Elon Musk. I 12-tiden byttet milliardærene plass.

For mens Arnault har hatt et svært innbringende døgn, har det vært stikk motsatt for Musk. Tesla hadde torsdag sin verste dag på børsen siden 2020, med et fall på hele 12 prosent.



DIOR-EIER: LVMH håver inn i luksussegmentet. Her fra en Dior-butikk i Hongkong. FOTO: Bloomberg

Musk sin formue estimeres nå til 204,2 milliarder dollar – en reduksjon på 18 milliarder det siste døgnet. Arnault-familien er ifølge Forbes verdt 205,2 milliarder dollar, noe som er opp 21 milliarder.

Familiebedriften utvides

Da kvartalstallene ble presentert torsdag sa Arnault at han har sterk tro på utviklingen i 2024.

– Vår ytelse i 2023 illustrerer den eksepsjonelle appellen til våre Maisons (varemagasin, journ. anm) og deres evne til å vekke ønsker, til tross for et år preget av økonomiske og geopolitiske utfordringer, sa han ifølge CNBC.

Arnault har involvert flere av sine barn i familiebedriften. Nå foreslår han at ytterligere to arvinger, Alexandre (31) og Frédéric (29), får plass i styret. Dermed vil fire av fem barn være representert i LVMH-styret.

Det er knyttet stor spenning til hvem som en dag kommer til å etterfølge 74-åringen.

– Jeg har ingen intensjon om å gå av, verken på kort eller mellomlang sikt, understreket Arnault torsdag.

LVMH-aksjen var i all-time high i april 2021, og har falt tilbake 16 prosent siden den gang.