10 av de 20 mest omsatte faller

Archer åpnet opp, men har snudd ned 5,6 prosent etter å ha oppdatert investorene på rekordkvartalet som avsluttet 2023. Sparebank 1 Markets påpeker at det justerte driftsresultatet (EBITDA) på 33,4 millioner kom inn over konsensus på 29 millioner kroner, samtidig som 2024-guidingen var i den øvre enden av forventningene.

«Vi vil trolig høyne vårt EBITDA-estimat for 2024 med rundt 5 prosent etter dagens nyhet», går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering fra meglerhuset.

Tungt i tech

Nordic Semiconductor faller 1,8 prosent. Investeringsdirektør Gaute Eie i Eika ga aksjen et favorittstempel da han gjestet Børsmorgen tidligere denne uken, men aksjekommentator Karl Johan Molnes mener at det ennå er for tidlig å kjøpe aksjen.

Crayon faller 0,6 prosent, selv etter at Pareto Securities har høynet kursmålet fra 90 til 120 kroner og gjentok kjøpsanbefalingen.

Techstep faller 2,3 prosent på dagen der Morten Meier ble kunngjort som ny toppsjef. Han kommer fra Microsoft.

Smartcraft faller 1,9 prosent, etter at Berenberg har høynet kursmålet fra 26 til 32 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen.

Elektroimportøren henter seg litt inn etter gårsdagens fall på 34,5 prosent, som kom etter resultatvarsel og advarsel om potensielt brudd med lånevilkårene. Fredag er aksjen opp 3,8 prosent.

Sterkt i sol

Scatec er opp 4,8 prosent etter en sterk kvartalsrapport som oppsummerte et 2023 der de proporsjonale inntektene kom inn på rekordhøye 12,7 milliarder kroner.

ABG Sundal Collier mener ifølge TDN Direkt at rapporten var bedre enn fryktet, og peker på en sterk etterspørsel og attraktive muligheter.

«Aksjen priser ikke inn vekst på disse nivåene, men etter vårt syn synes selskapet å være komfortabelt med at det vil fortsette å vokse innenfor sin nye vekststrategi annonsert i tredje kvartal. Gitt at aksjen har falt 12 prosent hittil i år, forventer vi en mindre positiv kursreaksjon på 1-3 prosent i dag», skrev meglerhuset i en så langt relativt treffsikker prognose før børsåpning.