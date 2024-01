Intel stuper på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent, Dow Jones har falt 0,1 prosent mens S&P 500 er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,13 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,5 prosent til 13,51.

Intel

Intel stuper 9,4 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. Selv om tallene var bedre enn forventet, skremte ledelsen investorene med sin guiding.

I fjerde kvartal 2023 fikk Intel et resultat på 0,54 dollar pr. aksje, godt over forventningene på 0,45 dollar pr. aksje. Inntektene var på 15,4 milliarder, mens analytikernes forventninger var på 15,2 milliarder dollar. For inneværende kvartal guidet Intel en omsetning på 12,2-13,2 milliarder dollar, langt under konsensus på 14,2 milliarder dollar, ifølge Marketwatch.

Masseoppsigelser

Torsdag meldte Microsoft, Levi’s og Paramount at de ville redusere arbeidsstyrken. Microsoft planlegger å si opp 1.900 ansatte fra spillenheten, Levi’s vil kutte opptil 15 prosent av arbeidsstyrken mens Paramount ikke gjorde det klart hvor mange som får sparken utover at selskapet har behov for å bli «slankere» og «bruke mindre».

Inflasjon

Amerikansk inflasjon falt i desember, også målt ved Feds foretrukne inflasjonsindikator. Etter de ordinære konsumpristallene (CPI) og produsentpristallene, var det ventet at kjerne-PCE (Personal Consumption Expenditure) ville falle fra 3,2 til 3,0 prosent. Utfallet ble enda lavere, 2,9 prosent.

Månedsveksten steg imidlertid fra 0,1 til 0,2 prosent. Total PCE holdt seg uendret på 2,6 prosent.