Det britiske sikkerhetsfirmaet Ambrey melder at en brann har brutt ut i en oljetanker lokalisert i havene utenfor havnebyen Aden i Jemen.

Brannen skal ha oppstått etter at skipet var truffet av en missil. Mannskapet skal være i sikkerhet.

En talsperson for Houthi-militsen i Jemen bekrefter at de står bak angrepet.

Skipet som er truffet skal være produkttankeren Marlin Luanda på 110.000 dødvektstonn. Det britiskeide skipet, som opereres for råvareselskapet Trafigura, var på vei til Singapore fra Marokko, ifølge skipets loggdata.

Det rapporteres om eksplosjoner og en stor brann i et av lasterommene. Skipet skal være lastet med nafta, en svært brennbar veske.

Britiske og Amerikanske sikkerhetsstyrker i området skal være på vei for å gi assistanse til skipet.

Olje og tankaksjer stiger

Dette er det siste i en rekke angrep mot handelsskip utført av Jemens Houthi-milits. De fleste angrepene har imidlertid ikke medført skade på last eller mennesker.

Oljeprisen steg raskt med to dollar etter angrepet, og i skrivende stund står et fat i 83,5 dollar, opp 1,2 prosent for dagen.

Tankrederier stiger også. Frontline, Scorpio Tankers og Okeanis Eco Tankers stiger alle over 3 prosent, etter å ha ligget flatt tidligere