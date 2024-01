Franskmenn er ikke ukjent for en stor demonstrasjon. Den seneste uken har franske bønder tatt til gatene for å demonstrere mot svakere kjøpekraft, handlingslammede EU-regler og en rekke klimatiltak innført av den franske regjeringen.

Bøndenes demonstrasjoner, som har funnet sted i en rekke Europeiske land, inkluderer blokkering av trafikk og dumping av avføring utenfor regjeringsbygg.

Myndighetene har vist vilje til å lempe på noen av reglene, uten at protestene har avtatt. Nå gir den ferske franske statsministeren Gabriel Attal etter for kravene til protestene.

– Vi har bestemt oss for å sette bøndene over alt annet, sier Attal.

– Uten bøndene våre er ikke Frankrike et land.

Attal annonserer at regjeringen vil reversere planer om økte skatter på drivstoff for gårdsbruk, samt å unngå å signere under en regulering som vil gi bedre tilgang til utenlandske varer på markedet. I tillegg økes bøtene for selskaper som ikke følger prisforhandlingslovverket.

Protestene fortsetter imidlertid i Tyskland, der myndighetene hittil ikke har imøtekommet kravene fra bøndene. Demonstrasjonene kommer blant annet som følge av planlagte avgiftsøkninger på diesel.