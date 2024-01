– Januar er snart omme, og vi har lagt bak oss noen spennende uker, konstaterer Taugbøl.

– Kortsiktige, statistiske nyttårseffekter preget vår investeringsstrategi i desember, med blant annet høyere vekting av volatile aksjer enn ellers i året, men fremover vil vi vektlegge indikatorer som statistisk har gitt god meravkastning på mellomlang sikt – som stigende trender og kjøpssignaler fra formasjoner.

Ifølge forvalteren signaliserer en stigende kurstrend økende optimisme blant investorene og videre kursoppgang.

– For nordiske aksjer i perioden 2008–2020 viste aksjer i stigende trend i gjennomsnitt en annualisert meravkastning på 6,5 prosentpoeng mot resten av markedet, forklarer han.

– Aksjer med kjøpssignal fra rektangelformasjoner steg i snitt 9 prosentpoeng mer enn markedet annualisert.

Kortsiktige, statistiske nyttårseffekter preget vår investeringsstrategi i desember Asbjørn Taugbøl, Investtech

BRUKER TEKNISK ANALYSE: Forvalter Asbjørn Taugbøl i Investtech. Foto: Iván Kverme

I langvarig oppovertrend

Basert på slike forhold har Taugbøl særlig tro på fire likvide nordiske aksjer med lav til middels høy risiko.

Den første er DNB, som ligger i en stigende trend som går helt tilbake til høsten 2022 og har en årlig stigningstakt på 22 prosent.

– Et eventuelt brudd opp gjennom motstanden ved 217 kroner vil være et nytt kjøpssignal for DNB, sier forvalteren.

– 2023-resultatet presenteres 31. januar, og ettersom slike presentasjoner kan gi store utslag dersom resultatene avviker fra forventningene, er risikoen høyere enn vanlig denne dagen.



Brøt gjennom motstand

Shippingaksjen Belships ligger i en stigende trend på mellomlang sikt, ifølge Investtech.

– Kursen brøt i forrige uke opp gjennom motstanden ved 20 kroner, idet flere kjøpere kom på banen, sier Taugbøl.

– Dette har utløst et kjøpssignal, og at det ikke er motstand over dagens nivå bør bidra til videre oppgang.

Nummer tre på listen, Kongsberg Gruppen, befinner seg i en langsiktig, stigende trendkanal.

– Kursen konsoliderte i et rektangel mellom 437 og 487 kroner i åtte måneder, før motstanden nylig ble brutt, og et kjøpssignal ble utløst, sier forvalteren.

– Aksjen har et positivt momentum som styrker kjøpssignalet, og det er ingen motstand i kursgrafen, så videre oppgang innenfor trenden indikeres.

Utenfor Oslo Børs er butikkjeden Clas Ohlson en favoritt. Taugbøl forklarer at ulike rektangelformasjoner utløste et kjøpssignal i fjor vår, før aksjen innledet en stigende trend.

– Kursen har omtrent doblet seg siden i fjor sommer, men trenden signaliserer fortsatt oppgang, tilføyer han.