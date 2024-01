Det kinesiske finanstilsynet uttalte søndag at det vil forby utlån av «restricted shares» – aksjer med restriksjoner – fra og med mandag, ifølge Reuters.

Dette er aksjer som gjerne tilbys ansatte eller investorer i et selskap, ofte med begrensninger for når de kan selges, men aksjene kan som regel lånes ut til shorthandel.

Dette er det seneste i en rekke forsøk fra kinesiske myndigheter for å stabilisere det kinesiske aksjemarkedet etter nylige fall.

Sterk pessimisme

Tidligere i uken besluttet kinesiske myndigheter å kutte i bankenes egenkapitalkrav for å frigjøre mer likviditet. Beslutningen bidro først til oppgang, men børsene snudde ned igjen fredag, noe som ifølge Reuters reflekterer stor pessimisme blant kinesiske investorer.

Reuters skriver videre at både investorer og analytikere tar til orde for at kinesiske myndigheter må innføre flere støttende tiltak for å bedre sentimentet og aktiviteten.

China Securities Regulatory Commission (CSRC) sier at beslutningen vil gi investorene mer tid til å fordøye markedsinformasjon og skape en mer rettferdig markedsorden.

Det er ikke første gang CSRC prøver å legge begrensninger på shorthandelen. I oktober innførte organet høyere marginkrav.