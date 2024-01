Det Hongkong-noterte eiendomsselskapet Evergrande har vært i trøbbel lenge, men nå er avgjørelsen om tvangsavvikling tatt. Det sender aksjen ned 20,87 prosent.

Selskapet, som har en gjeld på over 3.000 milliarder kroner, har fått en rekke utsettelser og muligheter til å forhandle frem avtaler med kreditorer. Selskapet sluttet ifølge The Wall Street Journal å betale gjelden sin for to år siden, og i mars i fjor annonserte selskapet en plan for restrukturering. Nå er det imidlertid slutt på tålmodigheten.

– Det er på tide at retten sier at nok er nok, sa konkursdommer Linda Chan i Hong Kong High Court mandag, ifølge avisen.

– Med tanke på den åpenbare mangelen på fremdrift i jobben med å legge frem et levedyktig forslag til en restrukturering, mener jeg det er riktig at retten beordrer tvangsoppløsning av selskapet, og jeg gir derfor en slik ordre, sa Chan.

Gjeldskrise

Kinesiske myndigheter har lenge slitt med gjeldskrise i eiendomssektoren, og i forrige uke meldte People's Bank of Chinas og det kinesiske finansdepartementet at de vil ta grep for å få opp likviditeten blant eiendomsutviklerne.

Blant tiltakene er at myndighetene vil tillate bankene å holde lavere kontantreserver, samt en oppfordring om å låne ut mer til utviklerne, melder CNBC.

Strateg i Russell Investments, Alexander Cousley, tviler imidlertid på at de kinesiske tiltakene vil være nok til å få bukt med krisen.

– Jeg tror tiltakene må være mye mer målrettede og mye kraftigere, sier han til CNBC.

Hang Seng i Hongkong er mandag morgen opp 0,43 prosent, mens Shanghai Composite i Kina svekkes 0,66 prosent. I Japan stiger Nikkei 0,80 prosent, og den bredere Topix-indeksen legger på seg 1,21 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 1,27 prosent, Nifty i India er opp 1,19 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,30 prosent. Straits Times i Singapore faller tilbake 0,10 prosent.