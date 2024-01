Oslo Børs åpnet opp mandag morgen, men har nå snudd ned.

Rundt kl. 10.45 står hovedindeksen i 1.289,86, ned 0,28 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 0,13 prosent til 83,44 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,27 prosent prosent til 77,80 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Spenningen i Midtøsten har nå tiltatt etter at det ble kjent at tre amerikanske soldater ble drept i et droneangrep mot en amerikansk militærbase i Jordan.

I tillegg har angrepene fra houthi-militsen i Jemen eskalert. Blant annet ble en oljetanker på vei fra Singapore til Marokko truffet fredag.

– Det ser ut til at selv med en eventuell demping vi ser i etterspørselen, utvikler geopolitikken seg slik at oljeprisene kan ha mer oppsiderisiko i seg, sier sjeføkonom for Asia i Mizuho Bank, Vishnu Varathan,til Bloomberg.

Stiger videre

Questerre ble fredagens store vinner med en oppgang på 53 prosent, etter å ha fått medhold fra Québec Superior Court for selskapets søknad om midlertidig opphold i deler av lovforslag 21, en lov som primært er til for å avslutte leting etter og produksjon av petroleum, så lenge rettsaken pågår. Mandag stiger aksjen ytterligere 17,33 prosent til 2,37 kroner.