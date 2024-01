En konkursdomstol i Hongkong har avsagt tvangsavvikling av den fallerte eiendomsgiganten Evergrande. Selskapet med en gjeld på over 3.000 milliarder kroner sluttet å betale på denne for to år siden, og i mars i fjor annonserte selskapet en plan for restrukturering.

– Det er på tide at retten sier at nok er nok, sa konkursdommer Linda Chan i Hong Kong High Court ifølge Wall Street Journal.

– Blir ikke sjokkert

Evergrande-dommen ble et naturlig tema da Pål Ringholm gjestet Børsmorgen mandag.

– Dette har jeg ventet på i 10 år, innledet investeringsdirektøren i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH), hvor han har ansvaret for over 38 milliarder kroner.

– Hvis du har noen i familien som har ligget på dødsleiet siden 2021, blir du jo ikke sjokkert. Selskapet har vært predikert å gå i veggen, og nå har de formelt gjort det – så får vi se om kinesiske rettsinstanser er med på det, la Ringholm til.

– Voldsom hodepine

Ifølge investeringsdirektøren ble Evergrandes utenlandske gjeld handlet med en rabatt på 98,5 prosent, og børsene i Asia reagerte opp på mandagens nyheter. Han karakteriserer eiendomssektoren som en «voldsom hodepine» for Beijing.

– De har bygd og bygd tomme leiligheter. På en togtur gjennom byene i skumringen vil du se store blokker og mange vinduer uten lys, og det er ikke fordi de sparer energi. Det bor ikke folk der, sa Ringholm.