DNB ble forsøkt svindlet for 1,8 milliarder kroner i fjor

I sin rapport «Finansiell trygghet i en usikker verden» kommer det fram at antall DNB-kunder som ble forsøkt svindlet i fjor, er på samme nivå som året før, men at summen har økt kraftig.

Rapporten viser at kundene til sammen ble forsøkt svindlet for 1,8 milliarder kroner – en økning på 45 prosent sammenlignet med 2022. Banken fikk stanset bedragerier for 1,5 milliarder. Selv om banken fikk blokkert de fleste svindelforsøkene, ble det gjennomført svindel for 268 millioner kroner.

– I løpet av det siste året har vi fått en stor økning av angrep mot bedrifter og offentlige instanser, i tillegg til at den store økningen i bedrageriforsøk mot personkunder fortsetter. Heldigvis klarer vi å stoppe det meste, sier Maria Løvold, konserndirektør for Technology & Services i en pressemelding fra DNB.

En bedrageritype som ofte går igjen, er såkalt «account fraud», der kriminelle ringer offeret og utgir seg for å være politiet eller banken. Ofrene får gjerne beskjed om at noen har tatt opp lån i deres navn, eller hadde tilgang til kontoen, og de blir så manipulert til å frivillig overføre penger til en «sikker konto» – som i realiteten blir kontrollert av de kriminelle.

